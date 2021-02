Volume de negócios na indústria contraiu-se 10,6% em 2020

Em 2019, no conjunto do ano, o índice de volume de negócios na indústria tinha diminuído 1% em termos homólogos.

A variação do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas teve, por sua vez, no conjunto de 2020, quedas homólogas de 2,4%, 0,5% e 8,5% (contra subidas de 0,6%, 3,7% e 0,6% em 2019).

Em termos mensais, segundo o INE, o índice registou uma variação homóloga de -7,7% em dezembro (-4,3% no mês anterior).

Sem o agrupamento de energia, as vendas passaram de um crescimento de 0,8% em novembro, para uma redução de 5,2% em dezembro.

Os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo caíram 5,6% e 11% (-6,6% e -1,1% no mês precedente, pela mesma ordem).

Em termos trimestrais, no quarto trimestre de 2020, de acordo com o INE, as vendas na indústria tiveram uma diminuição homóloga de 6,7% (-6,3% no terceiro trimestre).

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas em dezembro apresentaram variações homólogas de -2,9%, -1,9% e -6,1%, respetivamente (-2,7%, 2,2% e -7,7% em novembro, pela mesma ordem).