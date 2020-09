Von der Leyen quer salário mínimo em todos os países da UE

A presidente da Comissão Europeia anunciou as prioridades para o próximo ano, com a pandemia no topo das preocupações. No discurso do Estado da União, Ursula Von der Leyen apontou como meta a estabilização da economia com o alargamento do salário mínimo a todos os países.