Wall Street abre em terreno misto e Dow Jones sobe 0,18%

Quinze minutos após o início das negociações em Wall Street, o Dow Jones subiu para 34.160 pontos e o S&P 500 subiu 0,09% para 4.173 pontos.

Por outro lado, o índice composto Nasdaq, que inclui as principais empresas tecnológicas, perdia 0,08%, correspondendo a 12.216 pontos.

Os investidores estão agora a avaliar as consequências da aquisição do banco falido First Republic. O JPMorgan disse que vai assumir os 92 mil milhões de dólares em depósitos do First Republic e também comprou a maior parte dos ativos do banco, incluindo cerca de 173 mil milhões de dólares em empréstimos e 30 mil milhões de dólares em títulos.

As 84 agências do First Republic reabrem hoje como parte do JPMorgan, durante o horário comercial normal, e os clientes terão acesso total aos seus depósitos, segundo a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

O First Republic informou na semana passada que os depósitos caíram mais de 40 por cento no primeiro trimestre, provocando novas quedas nas ações. Desde o início do ano, as ações caíram 97%.

Wall Street fechou na sexta-feira uma semana e um mês de abril de ganhos.

Abril foi um mês de ganhos para as empresas e esta semana é a vez da Pfizer, Starbucks e CVS, entre outras companhias, divulgarem os últimos resultados trimestrais.

Os setores que registaram os maiores ganhos na abertura de hoje foram os setores industrial e das matérias-primas, com uma subida de 0,73% e 0,54%, respetivamente. As maiores perdas foram registadas nos setores dos bens não essenciais e da energia, que caíram 0,37% e 0,24%, respetivamente.

Entre os 30 títulos do Dow Jones, os maiores perdedores foram a Home Depot (-0,98%) e a Intel (-0,77%), enquanto os maiores ganhos foram do banco JPMorgan e da Caterpillar (1,35%).