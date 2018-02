Wall Street encerra com fortes perdas e Dow Jones recua mais de 4%

RTP08 Fev, 2018, 21:32 / atualizado em 08 Fev, 2018, 21:53 | Economia

De acordo com resultados provisórios da sessão, o Dow Jones Industrial Average, principal índice da bolsa nova-iorquina, perdeu mais de mil pontos e ficou em 23.858,83 pontos.



O índice registou assim a segunda maior queda em pontos da sua história, apenas ultrapassada pela desvalorização recorde que se verificou na passada segunda-feira.



A CNN assinala que os investidores se mostram preocupados com o mercado de títulos e com o aguardado aumento das taxas de juro e da inflação. “Não é o fim do mundo mas é desconfortável”, reconhece o presidente-executivo da financeira PNC Investments perante esta nova descida do bolsa norte-americana.



Na sessão de segunda-feira, o Dow Jones tinha desvalorizado 4,6 por cento naquela que foi a maior queda em percentagem desde agosto de 2011. O índice perdeu 1.175 pontos numa só sessão – a maior queda em pontos da sua história.



O presidente da Reserva Federal de Nova Iorque garante que não há motivo para preocupação e reafirma que a recuperação económica não está em causa. William Dudley insiste que os aumentos que preocupam os investidores devem ser vistos como sinais da solidez da

economia.



Apesar das garantias deixadas pelas autoridades norte-americanas, a bolsa poderá ter sofrido a pior semana desde a crise financeira de 2008, recorda o jornal El País.



Esta quinta-feira, o índice alargado S&P 500 cedeu 3,75 por cento para 2.581,10 pontos e o índice Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdeu 3,90 por cento para 6.777,16 pontos.

Europa a vermelho



Do lado de cá do Atlântico, as bolsas também se pintaram de vermelho. As perdas oscilaram entre os 1,49 por cento em Londres e os 2,62 por cento de Frankfurt.



Em Lisboa, o PSI20 encerrou a perder 1,16 por cento para 5.377,00 pontos. Dos 18 títulos cotados no índice, apenas três encerraram em terreno positivo, tendo os restantes registado quedas.



A liderar os ganhos na sessão desta quinta-feira esteve a Jerónimo Martins, que avançou 1,93 por cento para 16,90 euros. A maior descida pertenceu à Pharol, que perdeu 4,91 por cento para 0,22 euros.