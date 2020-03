Wall Street fecha com as maiores perdas desde o `crash` bolsista de 1987

Nova Iorque, 12 mar 2020 (Lusa) -- A bolsa nova-iorquina fechou hoje com as perdas mais pesadas desde o `crash` bolsista de outubro de 1987, com os investidores a cederem ao pânico provocado pela pandemia do novo coronavírus.