Wall Street fecha em forte alta e com recorde do S&P500

11 Set, 2017

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo índice Dow Jones Industrial Average progrediu 1,19%, para os 22.057,37 pontos e o tecnológico Nasdaq 1,13%, para os 6.432,26. O alargado S&P 500, por seu lado, avançou 1,08%, para as 2.488,11 unidades, o que é um novo recorde no fecho.

Os investidores "deram um suspiro de alívio", considerou Art Hogan, da Wunderlich Securities.

A aproximação do furacão Irma e as suas consequências potenciais sobre a economia, bem como as inquietações ligadas a um eventual aumento das tensões com a Coreia do Norte, que celebra no sábado o 69.º aniversário da sua fundação, tinham afetado os índices na semana passada.

Mas, em relação ao Irma, que atingiu em pleno o sul do Estado da Florida no domingo e provocou a retirada de milhões de pessoas do sudeste dos EUA, "o cenário catastrófico não parece ter-se concretizado", aduziu Hogan.

Reclassificado hoje na categoria inferior de tempestade tropical, o Irma parece ter sido menos destruidor do que se receava inicialmente nos EUA.

A consequência bolsista, em Nova Iorque, foi a recuperação das ações das companhias de seguros, que tinham caído acentuadamente nas sessões anteriores. Assim, a Travelers ganhou 2,34%, a Everest Re 4,26% e o XL Group 5,02%.

Por outro lado, "não houve informação sobre a Coreia do Norte durante o fim de semana, o que, de uma forma um pouco bizarra, é uma boa notícia", destacou Hogan.

Assim, "o apetite pelo risco regressou" e os setores que mais tinham sofrido na semana passada -- finança e tecnologia -- foram os que mais progrediram hoje, concluiu.