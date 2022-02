Wall Street prossegue recuperação e Dow Jones vive a melhor sessão desde 2020

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones subiu 2,51%, para os 34.058,75 pontos, o alargado S&P500 avançou 2,24%, para as 4.384,65 unidades, e o tecnológico Nasdaq progrediu 1,64%, para as 13.694.

Já no conjunto da semana, o Dow perdeu 0,06%, o S&P500 ganhou 0,8% e o Nasdaq subiu 1,6%.

A praça nova-iorquina prosseguiu hoje a recuperação iniciada na véspera, quando os investidores aproveitaram para comprar ações mais baratas, depois da aversão ao risco gerada pela decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de invadir a Ucrânia.

Os investidores reagiram positivamente ao conjunto de sanções económicas anunciadas pelos EUA e parceiros ocidentais contra a Federação Russa, mas continuaram na expectativa do desenrolar da situação.

O analista Garret Melson, da Natixis IM Solutions, aludiu "ao clássico cenário de vender no rumor e comprar na notícia", garantindo que "os investidores tendem a centrar-se no contexto económico, que continua a ser muito positivo".

Já Tom Martin, de Global Investments, considerou que "hoje foi a continuação" do movimento de "subida geral, mas são as ações de valor que vão melhor, ao passo que o Nasdaq não foi não bom assim".

As ações de valor, ou `value stocks`, são os títulos que são considerados baratos ou cujo preço está abaixo do seu valor fundamental.

Costumam pertencer aos setores tradicionais da economia, enquanto os títulos designados como de crescimento, alternativos aos `value stocks`, situam-se frequentemente no universo da tecnologia, lato senso.

Por junto, qual foi a lógica destes dois últimos dias em Wall Street? "Quando os tanques (carros de combate) avançam, é momento de comprar", uma frase bolsista clássica, como recordou Tom Martin.

Os investidores consideraram que as sanções impostas à Federação Russa são insuficientes para perturbar o crescimento da economia dos EUA e viram com satisfação, segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital, a proposta do presidente russo, Vladimir Putin, de negociações com a Ucrânia.

"Há rumores de que em breve tudo estará terminado", avançou Tom Martin, "o que é positivo para os investidores". Mas, de imediato, relativizou: "Não compreendo como é que alguém pode acreditar nisso".

Mas, contrastou: "Não se consegue prever o que vai ocorrer na Ucrânia. Mas pode-se ver o que se passa na economia (dos EUA). e continua a ser bom".

Em todo o caso, para Peter Cardillo, a recuperação de hoje foi "bonita", mas continua a pensar que "enquanto não houver esclarecimento sobre o que a Rússia vai fazer na Ucrânia, deve-se continuar otimista, mas prudente".