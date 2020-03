Wall Street recupera da pior sessão desde 2008

Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,38% para 24.179,58 pontos e o Nasdaq somava 2% para 8.109,81 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 2,45% para 2.813,90 pontos.

A bolsa nova-iorquina encerrou a última sessão com as perdas mais pesadas em mais de 11 anos, com os investidores a cederem à queda vertical das cotações do petróleo e à crise mundial causada pelo novo coronavírus. O Dow Jones perdeu 7,79% e o Nasdaq 7,29%.

No início da sessão de segunda-feira, foi mesmo ativado um mecanismo de interrupção das operações durante 15 minutos, quando as perdas do S&P 500 já excediam 7% por cento.

Hoje, a bolsa de Nova Iorque segue a tendência maioritária das bolsas europeias, que mostram algum alívio pela subida dos preços do petróleo e pela esperança de medidas orçamentais para combater a crise do coronavírus.