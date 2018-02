Wall Street segue em alta a recuperar da descida da véspera

Lusa28 Fev, 2018, 15:58 | Economia

Às 15h08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,48% para 25.531,40 pontos e o Nasdaq avançava 0,55% para 7.370,80 pontos.

O índice alargado S&P 500 também ganhava 0,48% e estava em 2.757,39 pontos.

Na terça-feira, Wall Street encerrou em terreno negativo, com o Dow Jones a perder 1,16% e o Nasdaq 1,23%, depois de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, ter afirmado que as perspetivas económicas nos Estados Unidos "permanecem sólidas", insistindo na intenção de continuar uma subida gradual das taxas de juro e minimizando o impacto da volatilidade registada no início do mês no mercado bolsista.