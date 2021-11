Wall Street segue em forte baixa em linha com a tendência das bolsas europeias

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 2,50% para 34.98,23 pontos e o Nasdaq recuava 1,33% para 15.633,59 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,70% para 4.620,88 pontos.

As principais bolsas europeias negociavam com quedas ainda mais acentuadas, com Madrid a perder 4,22%, Paris 4,07%, Frankfurt 3,25% e Londres 3,05%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI20 acompanhava o sentimento negativo dos restantes mercados recuando 1,95%, com 18 cotadas no `vermelho` e apenas uma inalterada (a EDP Renováveis). A Galp liderava as perdas e descia 5,74%.

O preço do barril de petróleo do Texas também começou a negociar no mercado nova-iorquino com uma descida de 5,55% e seguia a 74,04 dólares, um mínimo em mais de dois meses.