Wall Street vive a pior sessão desde 2020

Os resultados definitivos da sessão mostram que o índice tecnológico Nasdaq teve hoje a terceira pior sessão da sua história, em termos de perda absoluta, depois das sessões de 12 e 16 de março de 220, no início da pandemia do novo coronavirus.

Em termos relativos, o Nasdsq afundou 4,99%, o seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 3,12% e o alargado S&P500 desvalorizou 3,56%.

"Ontem tivemos uma das melhores sessões e hoje uma das piores", contrastou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Depois de se terem entusiasmado na quarta-feira com os comentários do presidente da -Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que tinha afastado um endurecimento ainda mais acentuado da política monetária, por exemplo através de uma subida da taxa de juro de referência em mais 0,75 pontos percentuais na próxima reunião, os investidores arrefeceram hoje os espíritos.

"O facto de o banco central dos EUA ter afastado uma subida de 0,75 pontos percentuais não mudou o facto de a economia estar a arrefecer e de a Fed ir endurecer a sua política monetária a um ritmo elevado", comentou Angelo Kourkafas.

"As pessoas começaram a refletir um pouco mais sobre a Fed e a sua comunicação, e perceberam que as coisas não iam melhorar", reforçou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.

Na opinião desta operadora de mercado, o movimento bolsista de hoje explica-se também pela realização de mais valias, depois das fortes subidas de quarta-feira, bem como pela subida dos rendimentos obrigacionistas.

"Foi isto que fez medo ao mercado acionista", avançou.

O rendimento da dívida pública dos EUA a 10 anos subiu e passou mesmo os 3,10%, o que aconteceu pela primeira vez desde 2018.

Como de costume, os primeiros valores a cair sempre que isto acontece foram os tecnológicos e os ditos de crescimento, que são os mais pesados em Wall Street.

Apple (-5,57%), Microsoft (-4,36%), Tesla (-8,33%) ou a Amazon (-7,56%) foram particularmente maltratados.

O conglomerado do comércio eletrónico já está em baixa de 20% desde a publicação dos resultados trimestrais, há uma semana, e a sua capitalização bolsista já encolheu mais de 280 mil milhões de dólares.

A praça nova-iorquina também foi prejudicada por alguns resultados de empresas, que saíram modestos e que, para piorar, foram acompanhados de previsões muito contidas, com algumas pessimistas inclusive.

"As empresas que têm os melhores números normalmente são as primeiras a divulgar" os resultados, afirmou Maris Ogg. "As más vêm depois", isto é, agora, reforçou.

"O mercado vai continuar volátil e a evoluir em altos-e-baixos até que tenhamos a confirmação de que as pressões inflacionistas se acalmam e os rendimentos obrigacionistas com elas", estimou Angelo Kourkafas.