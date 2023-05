Washington e Pequim retomam contactos governamentais ao mais alto nível

Os dois altos funcionários tiveram "discussões francas, substanciais e construtivas" sobre vários tópicos, incluindo as relações entre Pequim e Washington, a guerra na Ucrânia e a questão de Taiwan, de acordo com o comunicado do Governo norte-americano.

Na passada semana, a Casa Branca já tinha anunciado que o seu enviado especial para o Ambiente, John Kerry, visitará Pequim num "futuro próximo", e hoje o embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, encontrou-se como ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, de acordo com o jornal South China Morning Post.