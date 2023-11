Web Summit. Cimeira tecnológica conta com 70.236 participantes

"A Web Summit trouxe 70.236 participantes de todo o mundo ao Altice Arena, em Lisboa, para discutir e debater ideias sobre o futuro", refere a organização, em comunicado.

De acordo com a Web Summit, 43% dos participantes da edição deste ano em Lisboa são mulheres e que 38% (maior número de sempre) dos oradores são do género feminino.

Das 2.608 `startups` presentes na cimeira tecnológica, "quase um terço" foram fundadas por mulheres.

O grupo de presidentes executivos (CEO), `startups`, investidores, media, reguladores e criativos irá participar em 1.180 reuniões de investidores, 70 `masterclasses`, 17 rondas de competições Pitch, 25 eventos noturnos e festas Night Summit na cidade de Lisboa, adianta a Web Summit.

O evento "expandiu de forma criativa" o espaço do evento em "5% para aproximadamente 215.000 metros quadrados - o equivalente a 1.099 campos de ténis".

Com um recorde de sempre de `startups`, as mais de 2.600 são provenientes de 93 países e representam mais de 30 diferentes indústrias.

Mais de 250 `startups` participam na Web Summit como parte do programa Impact - que trabalham para ter um impacto positivo nas suas comunidades, indústrias e ecossistemas.

Segundo a organização, mais de 800 `startups` vão aprender com líderes e especialistas em sessões de quase 100 horas de mentoria.

A edição deste ano conta com 321 parceiros globais e 32 países enviaram as suas delegações de investimento estrangeiro - representando países da Europa, Ásia, América do Norte e do Sul - assim como 17 agências de investimento regional e local.

Em termos de investidores, somam-se 906 de 52 países.