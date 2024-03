Worldcoin. Empresa digitaliza a íris a troco de criptomoedas

Antoine Demaison - Reuters

Em vários centros comerciais do país, é possível ver longas filas junto aos stands da Worldcoin, onde é feita a digitalização da íris dos olhos dos clientes em troca do pagamento de 60 euros em criptomoedas.



O repórter Gonçalo Costa Martins foi visitar um destes espaços, onde as pessoas vendem dados biométricos sem saber ao certo as repercussões futuras dessa decisão.



A íris é uma espécie de impressão digital, única em cada pessoa.



Espanha decidiu, na quarta-feira, suspender a atividade desta empresa.



Contactada pela Antena 1, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz apenas que tem uma investigação a decorrer e que, nesta fase, não poderá adiantar muitas informações sobre o caso.