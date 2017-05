Partilhar o artigo Xanana admite contactos com China para pedido de empréstimo Imprimir o artigo Xanana admite contactos com China para pedido de empréstimo Enviar por email o artigo Xanana admite contactos com China para pedido de empréstimo Aumentar a fonte do artigo Xanana admite contactos com China para pedido de empréstimo Diminuir a fonte do artigo Xanana admite contactos com China para pedido de empréstimo Ouvir o artigo Xanana admite contactos com China para pedido de empréstimo

Tópicos:

Democrática, Díli, Faixa, ONU, Rota, Timor Leste,