Xi Jinping alerta contra protecionismo e promete abrir economia chinesa

Num discurso no âmbito da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), a que também pertencem Rússia e Estados Unidos, o Presidente chinês alertou contra o perigo das tendências protecionistas, negando que Pequim se estaria a afastar das restantes economias.





“Não vamos reverter o nosso caminho ou caminhar contra a tendência histórica ao desacoplar ou formar um círculo, mantendo os outros de fora. (…) No mundo de hoje, em que a globalização económica se tornou uma tendência irreversível, nenhum país se pode desenvolver mantendo as suas portas fechadas”, afirmou Xi Jinping





Numa crítica indireta à política comercial hostil da atual Administração norte-americana - que estará de saída no próximo mês de janeiro – Xi Jinping adverte contra as barreiras comerciais. “A abertura permite que os países avancem, enquanto a reclusão os impede. (…) A China irá cooperar ativamente com todos os países, regiões e empresas que o queiram. Vamos continuar a erguer bem alto a bandeira da abertura e cooperação”, acrescentou o líder chinês.





No entanto, Pequim tem estado envolvida numa série de disputas comerciais com grandes economias, desde logo a guerra comercial com os Estados Unidos, desde 2018, com vários pontos de conflito, desde impostos de importação mútuos à limitação de empresas chinesas de tecnologia que operam em território norte-americano.





A China também está envolvida numa disputa comercial com a Austrália, com a recente imposição de taxas a produtos como a cevada, vinho ou carne bovina.







Ainda não se sabe se Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, irá falar neste evento que termina na sexta-feira num fórum que este ano se realiza online devido à pandemia do novo coronavírus. A APEC reúne 21 países da orla do Pacífico que correspondem cerca de 60 por cento do PIB a nível mundial e incluem as duas maiores economias do mundo, em rota de colisão: China e Estados Unidos.







As declarações surgem dias após a assinatura do tratado RCEP (

Regional Comprehensive Economic Partnership ), que inclui China, Japão, Coreia do Sul e outras nações asiáticas, mas não conta com a participação dos Estados Unidos.





O acordo em causa abrange um terço da população mundial e da produção económica global e surgiu em substituição da Parceria Transpacífico (TPP), preparada durante os anos da Administração Obama e que não incluia a China. Na altura, no início de 2017, Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos deste pacto logo nos primeiros dias de governação.







No ano passado, ainda antes da campanha, o ex-vice-Presidente de Obama afirmou durante um debate que tentaria renegociar o TPP





"Seremos nós ou a China a escrever as regras do comércio para o século XXI. Temos de nos unir novamente aos 40 por cento do mundo que tínhamos do nosso lado", defendeu na altura.