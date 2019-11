Xi Jinping visita Grécia com vista a expandir projeto chinês `Uma Faixa, Uma Rota`

A visita de Xi Jinping tem "importância histórica" para o desenvolvimento da cooperação sino-grega e vai dar "novo impulso" às relações bilaterais e à iniciativa `Uma Faixa, Uma Rota`, descreveu o ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

"É o nosso dever melhorar regularmente a cooperação em todos os setores", apontou o Presidente chinês, num artigo publicado no domingo pelo jornal grego Kathimerini.

Xi vai reunir hoje com o homólogo e o primeiro-ministro da Grécia, Prokopis Pavlopoulos e Kyriakos Mitsotakis, respetivamente, e assinar acordos de cooperação nas áreas da educação, transporte de mercadorias e energia.

Mitsotakis, que assumiu o poder em julho passado, tem trabalhado para atrair investimento estrangeiro, visando impulsionar a recuperação económica grega, após a crise da dívida, que abalou o país na última década.

"Nunca houve melhor momento para escrever uma nova página nas relações com a China", defendeu Kyriakos Mitsotakis, durante uma visita recente a Xangai, com uma delegação de 60 empresas.

"A China veio investir na Grécia durante a crise, quando outros países se mantiveram à distância", lembrou o ministro grego dos Negócios Estrangeiros, Nikos Dendias.

Desde que, em 2008, vendeu dois terminais do porto de Pireu ao consórcio estatal chinês Cosco (China Ocean Shipping), Atenas tem vindo a estreitar a cooperação comercial com Pequim.

Em 2016, a aquisição pela Cosco de 67% das ações do porto de Pireu, assumindo o controlo do terceiro e último terminal até 2052, reforçou a importância da China para Atenas.

"O investimento total da Cosco deve alcançar mil milhões de euros, depois dos 600 milhões já investidos nos últimos dez anos e da criação de 3.000 empregos", disse o primeiro-ministro grego, durante uma visita recente a Xangai.

A Cosco, que tem sede em Hong Kong, pretende transformar o Pireu num grande centro de transporte marítimo no sudeste da Europeu, convertendo-o numa ponte entre a Ásia e a Europa.

O investimento integra o projeto chinês `Uma Faixa, Uma Rota`, que inclui ainda a construção de linhas ferroviárias, aeroportos, centrais elétricas e zonas de comércio livre, visando abrir novas vias comerciais e redesenhar o mapa da economia mundial.

Bancos e outras instituições chinesas estão a conceder enormes empréstimos para projetos lançados no quadro da iniciativa, que inclui ainda uma malha ferroviária e autoestradas, a ligar a região oeste da China à Europa e Oceano Índico, cruzando Rússia e Ásia Central, e uma rede de portos em África e no Mediterrâneo, que reforçarão as ligações marítimas do próspero litoral chinês.

Mas o maior entrosamento entre Pequim e os mais de cem países envolvidos abarca também o ciberespaço, meios académicos, imprensa e comércio, numa altura em que os Estados Unidos de Donald Trump rasgam compromissos internacionais, do clima à migração e comércio.

A Grécia assinou um programa de investimentos naquele âmbito, apesar dos protestos da União Europeia, que tem alertado para a crescente assertividade da política externa da China, que passou a classificar como um "adversário sistémico", que "promove modelos alternativos de governação", e apelou a ações conjuntas para lidar com os desafios tecnológicos e económicos colocados pela ascensão do país asiático.

Cerca de 500.000 turistas chineses são esperados na Grécia, nos próximos dois anos, em comparação com menos de 200.000, em 2019, segundo Mitsotakis.

À semelhança de Portugal, também Atenas aprovou um programa de `vistos gold`, as autorizações de residência para investimento, que têm também atraído milhares de investimentos chineses para a Grécia.