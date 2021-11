Xiaomi vai fabricar 300.000 veículos elétricos por ano na nova fábrica em Pequim

O grupo de tecnologia chinês Xiaomi assinou um acordo com as autoridades de Pequim para construir uma fábrica de veículos elétricos, com capacidade para produzir até 300.000 unidades por ano, informou hoje o portal de notícias económicas Yicai.