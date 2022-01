Yellen admite preocupação com inflação alta nos EUA

Numa intervenção por videoconferência no Fórum de Davos, Janet Yellen destacou a solidez económica dos Estados Unidos, com um crescimento previsto de 5,3% em 2021 e uma taxa de desemprego de 3,9%, em plena recuperação da crise provocada pela pandemia de covid-19.

"O mercado laboral está excecionalmente forte. Mais de seis milhões de empregos foram criados no ano passado e a taxa de desemprego está de novo abaixo de 4%", indicou.

No entanto, Yellen apontou os problemas criados pela subida da inflação, após os Estados Unidos terminarem o ano com uma taxa de 7%, a mais alta em quatro décadas.

"É claro que a inflação é um motivo válido de preocupação", disse, assinalando que "supera qualquer aumento que deveria ocorrer normalmente num mercado de trabalho com uma taxa de desemprego de 3,9%".

A secretária do Tesouro disse que espera que a inflação "diminua substancialmente no próximo ano", quando "se espera que o banco central norte-americano continue a enfrentar essa pressão completando o seu duplo mandato (de promoção de pleno emprego e de estabilidade de preços)" e suba as taxas de juro.