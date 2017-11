Yellen diz que situação económica justifica subidas graduais das taxas de juro

Lusa29 Nov, 2017, 18:46 | Economia

"A expansão económica é cada vez mais geral em todos os setores, assim como em grande parte da economia global", disse Yellen, na sua audição semestral numa comissão conjunta do Congresso.

Numa das suas últimas intervenções públicas antes de deixar o cargo, em fevereiro de 2018, quando será substituída por Jerome Powell, Yellen disse que continua a acreditar que "são apropriadas novas subidas das taxas de juro", que atualmente estão entre 1% e 1,25%.

A próxima reunião de política monetária do banco central norte-americano será a 12 e 13 de dezembro, sendo esperada uma nova subida das taxas, a terceira deste ano.

As declarações de Yellen foram feitas pouco depois de ter sido divulgada uma segunda estimativa do Departamento do Comércio indicando que o crescimento da economia norte-americana acelerou no terceiro trimestre para 3,3%, o maior desde 2014.

"Espero que a economia continue a sua expansão e que o mercado de trabalho se reforce um pouco apoiando um crescimento mais rápido dos salários", declarou Yellen.