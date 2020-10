Zâmbia falha pagamento da dívida e é o primeiro país africano a entrar em processo de `default`

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a Zâmbia falhou na quarta-feira o pagamento de uma prestação de 42,5 milhões de dólares (36,2 milhões de euros), tendo agora um período de 30 dias para cumprir o pagamento, ou então os credores poderão exigir o pagamento integral dos 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) em dívida.

Na próxima terça-feira, um grupo de credores vai votar sobre o que fazer, sendo que já no princípio do mês um outro grupo de credores rejeitou o pedido de adiamento dos pagamentos, levando a Zâmbia a dizer que não vai conseguir cumprir os pagamentos da dívida comercial sem ajuda.

O impasse com os credores será um teste para vários países que se esforçam por cumprir as obrigações financeiras devidas a várias entidades, desde os credores comerciais até aos bancos chineses, e também demonstra o importante papel que os credores privados têm no contexto do aumento da dívida nos países mais vulneráveis.

Na quarta-feira, o G20 acordou o prolongamento da moratória sobre a dívida oficial bilateral dos países mais pobres até junho de 2021, com a possibilidade de o alívio ir até final do próximo ano, mas afirmou-se "desapontado com a ausência de progresso sobre a participação dos credores privados" na Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI).

Em África, mais de uma dúzia de países estão em conversações com a China para congelar os pagamentos da dívida ao abrigo do acordo do G20 assinado em abril, mas muitas destas conversas decorrem à porta fechada, levantando questões sobre a transparência, nomeadamente as condições da moratória sobre os pagamentos.

Os únicos pagamentos que a Zâmbia vai continuar a fazer referem-se à dívida a agências multilaterais e a projetos prioritários com um forte impacto económico e social, disse o secretário do Tesouro à Bloomberg, que aponta que este país africano já deve 485 milhões de dólares (413 milhões de euros) a credores bilaterais e 256 milhões de empréstimos comerciais (218 milhões de euros).