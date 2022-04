Zelensky falou com diretora-geral do FMI sobre estabilidade financeira e reconstrução pós-guerra

O Presidente ucraniano divulgou no domingo à noite que falou com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre "a estabilidade financeira" da Ucrânia e "os preparativos para a reconstrução pós-guerra".