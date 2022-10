Zelensky pede 38 mil milhões de dólares para "tapar buraco" do défice da Ucrânia

Numa intervenção em vídeo, Zelensky assinalou a necessidade de cobrir “a soma importante de 38 mil milhões de dólares” estimada para a derrapagem das contas públicas da Ucrânia em 2023:O chefe de Estado ucraniano apelou mesmo a “uma decisão” a tomar já no evento da capital alemã:Por seu turno,

A Conferência Internacional de Peritos sobre a Recuperação, Reconstrução e Modernização da Ucrânia reúne em Berlim responsáveis políticos e especialistas.



Ao abrir a conferência internacional na capital alemã, Olaf Scholz colocara já a tónica no que descreveu como o imperativo de “começar já” a trabalhar na reconstrução da Ucrânia. O que, reforçou o chanceler alemão,





Sempre no mesmo tom, o sucessor de Angela Merkel falou da “missão de uma geração”, cujos primeiros passos terão, na sua ótica, de ser empreendidos quando os bombardeamentos russos ainda perduram. Além de “um desafio para gerações”, prosseguiu,, enfatizou Ursula von der Leyen.

“Um tigre de papel”

Já o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, sustentou que “a Europa deve mostrar a sua força”.“A política de apaziguamento face à Rússia é um fracasso e todos os que continuam a tentar pô-la em prática deitam a Europa abaixo.”.

A conferência sobre a reconstrução da Ucrânia teve início no momento em que o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, chegava a Kiev para um encontro com Volodymyr Zelensky, naquela que é a sua primeira visita à Ucrânia.



“Devemos reforçar os nossos políticos para que verdadeiramente se ultrapasse as dificuldades com as quais estamos confrontados. Se não vencermos a guerra com a Rússia, arriscamo-nos a mais do que a perder a Ucrânia e a sua segurança – arriscamo-nos a marginalizar todo o continente”, acentuou Morawiecki.

