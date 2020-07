Zimbabué assina acordo de 2,97 mil milhões de euros para compensar agricultores brancos

O acordo representa um ponto de viragem na disputa que iniciou uma queda-livre pela economia zimbabueana, instigada pelos cortes na produção alimentar e das exportações e que levou a sanções pelos Estados Unidos da América e União Europeia.

"Hoje assinala-se um enorme marco", afirmou o presidente do Sindicato dos Agricultores Comerciais, que representa os agricultores brancos, Andrew Pascoe, citado pela Bloomberg, durante a cerimónia de assinatura, na capital, Harare.

"Enquanto zimbabueanos, decidimos resolver este prolongado assunto", acrescentou o representante.

Para financiar este plano de 3,5 mil milhões de dólares, o Governo pretende emitir obrigações a 30 anos.

Os agricultores afetados deverão receber metade do valor acordado dentro de um ano, com o restante a ser atribuído em quatro pagamentos anuais.

Na cerimónia de assinatura do acordo, o vice-presidente do Zimbabué, Constantino Chiwenga, apontou que foi formado um comité pelo Governo, agricultores e financiadores com o objetivo de apoiar a recolha dos fundos.

A Bloomberg acrescenta que "é incerto" saber como o Zimbabué irá conseguir emitir as obrigações, uma vez que a inflação no país ultrapassa os 700% e a população enfrenta falta de divisas, combustível e alimento, estando 90% da população sem emprego formal.

O economista-chefe do fundo Renaissance Technologies em Londres, Charles Robertson, apontou que "seria preciso uma melhoria dramática da fortuna do Zimbabué para tornar isso possível".

O Zimbabué tem enfrentado escassez de alimentos desde que, no início dos anos 2000, o Governo liderado por Robert Mugabe iniciou um programa que expropriou grandes terrenos de agricultores brancos. O executivo justificou as medidas considerando que as terras tinham sido retiradas aos indígenas durante os tempos coloniais.

O Zimbabué deve atualmente cerca de oito mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros) a credores, incluindo o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento.

O acordo de compensação prevê apoiar mais de quatro mil agricultores que foram expropriados.

"Este é um evento histórico", afirmou o Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, que apontou que "traz um encerramento e um novo início".

A assinatura do acordo de compensação surge poucas horas depois da morte do ministro da Agricultura, Perence Shiri, 65 anos. O Governo não especificou a causa de morte.

Shiri era fortemente criticado por organizações de defesa dos direitos humanos por estar associado aos massacres de "Gukurahundi", que entre 1982 e 1985 provocaram a morte de 20 mil pessoas.