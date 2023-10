Zona euro com excedente de 6,7 mil ME no comércio externo em agosto

De acordo com os dados do serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo totalizaram os 221 mil ME, um recuo de 3,9% face a agosto de 2023.

As importações, por seu lado, diminuíram 24,6%, para os 214,9 mil ME.

Já na UE, o saldo da balança comercial externa de bens registou um excedente de 1,4 mil ME, em agosto, contra o défice homólogo de 66 mil ME.

As exportações de bens para o resto do mundo chegaram aos 198,5 mil ME, recuando 4,1% na comparação com agosto de 2022, e as importações baixaram 27,8%, para os 197,1 mil ME.