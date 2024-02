Zona euro com menos inflação e menor crescimento em 2024, prevê OCDE

Reuters

Nas previsões económicas intercalares, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico está ligeiramente mais pessimista para a atividade dos países da moeda única, face a novembro.



Os economistas preveem que o crescimento na zona euro “continue fraco durante o primeiro semestre de 2024, antes de recuperar de forma constante à medida que os rendimentos reais se fortalecem”.



A organização com sede em Paris espera que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passe de 0,5% em 2023 para 0,6% em 2024, menos 0,3 pontos percentuais (pp.) do que anteriormente, antes de recuperar para 1,3% em 2025 (menos 0,2 pp. do que previa em novembro).



Entre as principais economias do bloco da moeda única, a OCDE prevê que o PIB alemão suba 0,3% em 2024 (-0,3 pp. do que anteriormente), antes de avançar 1,1% em 2025 (-0, 1 pp. do que o esperava).



Para França espera um crescimento de 0,6% este ano (-0,2 pp. do que em novembro) e de 1,2% em 2025, enquanto para Itália manteve a projeção inalterada em 0,7% em 2024 e 1,2% em 2025.



Já o PIB espanhol cresce 1,5% em 2024 (mais 0,1 do que no anterior relatório) e 2% em 2025.



No entanto, está mais otimista sobre a redução da inflação, esperando uma queda da taxa de 5,4% em 2023 para 2,6%, o que traduz uma diminuição de 0,3 pp. face ao previsto anteriormente.



Para 2025, aponta para uma taxa de inflação de 2,2%, 0,1 pp. abaixo do que projetava em novembro.