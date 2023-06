Zona Euro. Inflação baixa para os 5,5 por cento em junho

A descida refletiu sobretudo a queda dos preços da energia e, mais uma vez, surge no contexto do aumento das taxas de juro pelo BCE justamente para provocar a queda da inflação.



Mesmo assim, a inflação na Zona Euro continua muito acima da meta de dois por cento, estabelecida no mandato do Banco Central Europeu, razão pela qual o BCE anunciou que vai voltar a aumentar os juros.