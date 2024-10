Portugal está entre os países da Zona Euro com maior excedente nas contas públicas segundo os dados do Eurostat. Entre abril e junho, registou um saldo orçamental positivo de 2,6%.

O quarto maior entre os países do euro só abaixo de Chipre, Dinamarca e Irlanda.



A Zona Euro no seu conjunto teve um défice de 3 estável face ao primeiro trimestre mas acima do registado um ano antes.



Se olharmos para a dívida pública, Portugal tem a sexta maior dívida do euro. É de 100,6% do PIB.