Zona histórica de Idanha-a-Nova vai receber projeto de alojamento estudantil

"É um projeto diferenciador para a atração e fixação de estudantes, que alia o conceito de `campus universitário` à estratégia territorial da biorregião, com um ecossistema moderno, tecnológico e amigo do ambiente", disse, em comunicado hoje divulgado, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Armindo Jacinto (PS) adiantou que o Bio Campus de Idanha-a-Nova é um projeto estruturante promovido pela autarquia, em consórcio com a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova (ESGIN), o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento local (CMCD) e o laboratório colaborativo (CoLAB) `Food4Sustainability`, que desenvolve inovação na produção alimentar sustentável.

Este projeto visa a requalificação e adaptação de três edifícios situados no centro histórico de Idanha-a-Nova para residências de estudantes, de modo a aumentar a oferta de camas para alunos do ensino superior a custos acessíveis, até ao final de 2023.

Segundo o autarca, o Bio Campus de Idanha-a-Nova vai ter características inovadoras.

"Haverá uma grande aposta na sustentabilidade ambiental. Os edifícios serão reabilitados com base em técnicas ecológicas, serão implementadas medidas de eficiência energética e de gestão da água e, além disso, os refeitórios servirão uma alimentação biológica, saudável e sustentável", frisou.

Oferece ainda espaços de `coworking` destinados à aceleração de ideias que promovam o empreendedorismo estudantil e uma rede de oferta de dinâmicas culturais e desportivas, capazes de produzir uma urbanidade transformadora e sustentável para e na área envolvente.

"A instalação de uma rede de carregamento de veículos elétricos no perímetro das Residências de Estudantes e de uma rede móvel da nova geração 5G serão outras mais-valias diferenciadoras deste projeto", explicou.

O presidente do município de Idanha-a-Nova sublinhou ainda que o alinhamento com a estratégia territorial da primeira biorregião portuguesa irá permitir reforçar a aposta na economia verde, na transição energética e na preocupação com o meio ambiente, enquanto tendência de modelo de desenvolvimento económico.

O projeto do Bio Campus obteve a melhor nota entre os 201 projetos de todo o país apresentados ao Programa de Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis.

Passa agora à segunda fase deste programa de financiamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).