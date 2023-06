Zona industrial da Lousã vai receber quatro novas unidades industriais

"São quatro projetos com uma componente industrial e com alguma dimensão" que vão instalar-se na Zona Industrial do Alto do Padrão, disse Luís Antunes.

A expectativa é a de que as quatro unidades, de diferentes empresas, estejam a funcionar no espaço de dois anos e que criem, no seu conjunto, "entre 130 a 150 postos de trabalho".

Entre as unidades que serão construídas naquela zona industrial, está a expansão da Socigene, que já conta com unidades na Lousã, e um "novo projeto de produção" da J. Carranca Cardoso, empresa sediada no concelho e responsável pela produção do Licor Beirão, acrescentou Luís Antunes.

O autarca recordou que, no quadro comunitário em vigor entre 2013 e 2017, o município desenvolveu um projeto de qualificação e ampliação de infraestruturas do Alto do Padrão, tendo continuado a proceder "à aquisição de terrenos" após esse período, tendo em vista a expansão daquela zona industrial.

"O processo de aquisição de terrenos nem sempre é simples, seja por serem terrenos herdados ou os titulares estarem ausentes no estrangeiro. Mas, mesmo assim, conseguimos concretizar algumas aquisições e temos vindo a fazer a cedência de lotes para desenvolvimento de projetos empresariais, dando prioridade a projetos com maior impacto em termos de volume financeiro de investimento e empregabilidade", realçou o presidente da Câmara da Lousã.

Segundo Luís Antunes, o município tem vindo gradualmente a adquirir terrenos para dar resposta aos pedidos de interesse por parte de empresas.

Para além desses quatro projetos, há outros pedidos em avaliação.

Para o autarca, o interesse dos empresários na Lousã tem-se mantido regular e o futuro funcionamento do Sistema de Mobilidade do Mondego poderá trazer outro tipo de atratividade ao concelho.