ANMP apela a municípios para que colaborem com calendário escolar apresentado pelo Governo

Lusa 23 Mai, 2017, 16:34 | Educação

"A harmonização do calendário escolar é uma matéria importante", afirmou o presidente da ANMP, Manuel Machado, em declarações à agência Lusa, após a reunião de hoje do conselho diretivo da associação, realizada no Seixal.

De acordo com a proposta do Ministério da Educação de calendário escolar para o ano letivo 2017/2018, a que a Lusa teve hoje acesso, as atividades educativas do pré-escolar vão terminar a 22 de junho de 2018, à semelhança do 1.º ciclo, e não a 30 de junho, uma semana mais tarde, como se verifica este ano.

"É a primeira vez há bastantes anos que o calendário é apresentado à ANMP com tempo para ponderarmos. Existem aspetos positivos no projeto e temos consciência que alguns encargos acrescidos vão resultar da estratégia para o próximo ano", acrescentou o presidente da ANMP.

O responsável disse ainda que a ANMP vai apelar aos associados para cooperaram na solução apresentada pelo Governo, uma vez que foi dada a garantia de que o Ministério da Educação "acompanhará na reciprocidade correspondente os encargos que venham a ser necessários suportar".

Manuel Machado referia-se aos encargos que os municípios possam vir a ter pelo facto de o pré-escolar terminar as atividades mais cedo, em uma semana, tendo as autarquias de assegurar atividades de animação e de apoio à família até ao final do mês de junho.

"A harmonização é importante, é importante que se organize com tempo o calendário escolar e estamos em plena convergência de entendimento com aquilo que nos foi proposto pelo Ministério. É um passo positivo tratar as coisas de forma séria e atempadamente", sublinhou.