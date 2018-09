Campus da Escola de Economia e Gestão da Nova quer inovar

Arlinda Brandão - Antena 1

Este espaço de ensino pretende mostrar que um ambiente de conforto e convívio, com a praia por perto, ajuda a criar talentos de topo. E que alunos mais descontraídos aprendem mais e melhor.



A School of Business and Economics da Nova, considerada já uma das melhores do mundo, tem agora por base um edificio construido de raiz.



Num investimento de 50 milhões de euros, o novo Campus acolhe cerca de três mil alunos, quase metade estrangeiros. Com estas novas instalações e com este novo conceito quer subir ainda mais a fasquia, apostando no prestígio e internacionalização.