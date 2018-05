CONFAP vê de forma positiva a redução de número de alunos por turmas

Foto: RTP

Tiago Brandão Rodrigues explica esta medida com a necessidade de promover o sucesso escolar, melhorando as condições de aprendizagem e do trabalho docente.



Uma nota do Ministério da Educação dá conta de turmas do primeiro ciclo com 24 alunos e com o máximo de 28 nos 2º e 3º ciclos.



As turmas onde existam crianças com necessidades educativas especiais mantêm o máximo de 20 alunos.



Para Lurdes Figueiral, da associação de professores de matemática, menos alunos por turma permite que o professor faça uma melhor gestão do grupo.



Lurdes Figueiral só tem pena que não avance já também para as turmas do ensino secundário, mas diz que este ponto de partida traz benefícios.