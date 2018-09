Partilhar o artigo Madeira com menos mil alunos e três escolas fechadas no novo ano letivo Imprimir o artigo Madeira com menos mil alunos e três escolas fechadas no novo ano letivo Enviar por email o artigo Madeira com menos mil alunos e três escolas fechadas no novo ano letivo Aumentar a fonte do artigo Madeira com menos mil alunos e três escolas fechadas no novo ano letivo Diminuir a fonte do artigo Madeira com menos mil alunos e três escolas fechadas no novo ano letivo Ouvir o artigo Madeira com menos mil alunos e três escolas fechadas no novo ano letivo

Tópicos:

Artística, Funchal,