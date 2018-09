Marcelo admite que Governo "avance unilateralmente" com lei sobre carreira de docente

Lusa07 Set, 2018, 21:33 | Educação

"Era uma hipótese que eu admitia e isso significa que não foi possível compatibilizar as duas posições. Assim, provavelmente, o Governo avançará unilateralmente com uma iniciativa que só satisfará parcialmente as pretensões dos sindicatos e, se for assim, eu tenho de esperar pela iniciativa legislativa do Governo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, quando confrontado com a falta de acordo entre professores e a tutela sobre a carreira de docente.

Hoje, uma plataforma de sindicatos de professores esteve reunida com o ministério da Educação com a contagem d tempo de serviço para efeitos de carreira em cima da mesa, com os docentes a exigirem que a contagem do tempo em que a carreira esteve suspensa seja reposta por completo, nove anos, quatro meses e dois dias.

"Se não há acordo provavelmente o Governo seguirá até onde estabeleceu o limite", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Já ao início da tarde o Presidente da República havia-se mostrado expectante sobre o resultado das negociações e havia dito esperar que ano letivo começasse com "normalidade".

As declarações do chefe de Estado foram feitas no final de uma visita à feira do livro, durante a qual, confessou, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para enriquecer a sua biblioteca, admitindo que contou com a boa vontade do presidente da Câmara do Porto.

"Eu saí uma fortuna ao senhor presidente da câmara, eu queria comprar mas não tinha trocado, às tantas já não tinha dinheiro, eles também não tinham cartão e o senhor presidente da câmara foi oferecendo. Saio daqui devedor", admitiu.

Marcelo Rebelo de Sousa partilhou que leva da Feira do Livro mais "cerca de 25 livros", que irá ler nas deslocações à Letónia e nas viagens de automóvel que o esperam nos próximos dias.

Sobre a Feira do Livro, onde esteve cerca de três horas e visitou os 150 `stands` de venda, além das muitas `selfies` que tirou com quem estava no evento, o chefe de Estado destacou as melhorias de que o certame tem vindo a ser alvo.

"Respira-se melhor, bancadas, muito mais amplas de acesso, achei tudo com uma organização, já para não falar daquela parte que apareceu de alimentação que convida a ficar na feira mais tempo", descreveu.