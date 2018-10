Ministro da Educação classifica um êxito o funcionamento da plataforma MEGA

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Depois das críticas de pais e dos partidos da oposição, devido a atrasos no processo e a alguma lentidão da plataforma, Tiago Brandão Rodrigues está a ser ouvido na Assembleia da República, a pedido do PSD, e fez um balanço positivo de todo os sistema.



O ministro admite algumas falhas no funcionamento da plataforma MEGA, mas garantiu que vão ser corrigidas no próximo ano letivo.



Também presente nesta audição parlamentar, a secretária de estado da Educação, afirmou que os vouchers para os manuais escolares foram entregues a tempo e horas.



Para Alexandra Leitão, os atrasos registados deveram-se apenas à falta de stock de algumas editoras.