Ministro da Educação confirma investigação a viagens de finalistas

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Tiago Brandão Rodrigues não quis entrar em pormenores, mas sublinha que o Ministério está atento, apesar de não ter qualquer responsabilidade na organização deste tipo de viagens.



A tutela refere que vai tirar um milhão de euros do seu orçamento para financiar ideias dos alunos do 3.º Ciclo e do Secundário do ensino público.



É o valor total para o Orçamento Participativo das Escolas, apresentado esta terça-feira na escola Padre António Vieira, em Lisboa. Tiago Brandão Rodrigues explica o exercício orçamental para a execução dos projetos.



As propostas vencedoras de todas as escolas vão ser conhecidas até 24 de março, dia do estudante.