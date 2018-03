Nevão obriga ao encerramento de escolas em Montalegre

Foto: Reuters

A Proteção Civil Municipal decidiu fechar as escolas por não haver condições de transporte que assegura as deslocações para as aulas.



A neve bloqueou o acesso à maior parte das aldeias.



Nas últimas semanas as escolas do concelho estiveram encerradas por três vezes devido à neve.



O concelho está preparado para estas situações e dispõe de vários de veículos dos bombeiros e câmara para limpar a neve das estradas e também espalhar sal.