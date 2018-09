Partilhar o artigo Normalidade e serenidade no arranque do ano letivo, refere ministro da Educação Imprimir o artigo Normalidade e serenidade no arranque do ano letivo, refere ministro da Educação Enviar por email o artigo Normalidade e serenidade no arranque do ano letivo, refere ministro da Educação Aumentar a fonte do artigo Normalidade e serenidade no arranque do ano letivo, refere ministro da Educação Diminuir a fonte do artigo Normalidade e serenidade no arranque do ano letivo, refere ministro da Educação Ouvir o artigo Normalidade e serenidade no arranque do ano letivo, refere ministro da Educação