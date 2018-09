Paredes de Coura palco de braço de ferro publico entre Fenprof e Governo

Foto: Arménio Belo - Lusa

Os docentes receberam o primeiro-ministro, de visita a uma escola, acompanhado pelo ministro da Educação, com cartazes e mensagens de protesto.



António Costa não virou costas aos manifestantes, e foi debater a contagem do tempo de serviço, com o líder da Fenprof, Mário Nogueira.



Um frente-a-frente, perante todas as câmaras e os microfones dos jornalistas.