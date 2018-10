Professores em luta prometem recorrer aos tribunais europeus e Unesco

Lusa

Os docentes dizem que se o Tribunal Constitucional não anular o decreto-lei que foi ontem aprovado pelo Governo, e não der razão aos professores restituindo-lhes todo o tempo de trabalho na carreira, vão recorrer aos tribunais europeus, à Organização Internacional do Trabalho e à Unesco.



Exigem para já o reabrir das negociações e acreditam que por parte do Presidente da República haja alguma abertura. Os professores vão também reunir-se com os diferentes grupos parlamentares para que, no Parlamento, revertam o decreto lei que atribui 70 por cento do tempo total de serviço, como existe nas restantes carreiras da função pública.







O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, também está presente neste protesto e sublinha que esta atitude do Governo apenas reforça o descontentamento da classe.





Arménio Carlos, defende que os professores têm “a força da razão” do seu lado, que se irá sobrepor “à arrogância e à força do poder do Governo”.



“Enquanto vocês continuarem a acreditar e, sobretudo, sabendo que têm a força da razão do vosso lado, mais cedo que tarde, a vossa força da razão irá sobrepor-se à arrogância e à força do poder do Governo”, afirmou Arménio Carlos, falando a centenas de professores concentrados na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.





Também presente nesta manifestação está a deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, que acusa o Governo de cometer um erro que o parlamento poderá reverter.







O secretário-geral do PCP, Jerónimo de sousa apelou ao governo para recuar e corrigir o diploma que recupera cerca de um terço do tempo de serviço congelado aos professores.