Professores em marcha nacional de protesto

Lusa

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos também está presente neste protesto e sublinha que esta atitude apenas reforça ao descontentamento da classe.





Arménio Carlos, defende que os professores têm “a força da razão” do seu lado, que se irá sobrepor “à arrogância e à força do poder do Governo”.



“Enquanto vocês continuarem a acreditar e, sobretudo, sabendo que têm a força da razão do vosso lado, mais cedo que tarde, a vossa força da razão irá sobrepor-se à arrogância e à força do poder do Governo”, afirmou Arménio Carlos, falando a centenas de professores concentrados na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.