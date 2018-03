Professores universitários cansados de esperar pelo descongelamento de carreiras

Foto: Reuters

Esta sexta-feira o Sindicato Nacional do Ensino Superior vai estar nas redes sociais e sair à rua em protesto e ameaça levar universidades e politécnicos a tribunal.



O conselho de reitores das universidades portuguesas garante que estas instituições já estão a fazer contas e que a situação estará corrigida em breve.



Já o presidente do conselho coordenador dos Institutos Politécnicos, adianta que ainda está a espera que o ministério da Ciência e Ensino Superior esclareça a forma como devem ser feitos os acertos na carreira dos professores.



Fontainhas Fernandes, da CRUP, diz ter já a informação que as universidades já estão a avançar com o pagamento aos não docentes. Já as carreiras docentes e investigação, as instituições estão a calcular o montante, com base nos dados enviados pelo ministério da Ciência, para efetuar o pagamento.



Já Nuno Mangas, da CCISP, afirma que continuam a aguardar por resposta da tutela.