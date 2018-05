Turmas voltam a ter número de alunos semelhante a 2013

RTP03 Mai, 2018, 12:01 / atualizado em 03 Mai, 2018, 12:04 | Educação

No ano lectivo de 2018/2019 as turmas do 1.º ciclo da rede escolar pública passam a ter 24 alunos e as de 2.º e 3.º ciclos entre 24 e 28. Trata-se, de acordo com o comunicado do Ministério da Educação, de uma decisão com vista a melhorar as condições de aprendizagem.



É o regresso a números anteriores a 2013, num esforço que terá em conta “a correlação positiva entre a dimensão da turma e o sucesso escolar”.



O processo de redução de alunos por turma já começou nas escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) avança assim para os restantes estabelecimentos de ensino.



“Aos alunos com necessidades específicas que estejam em efetiva permanência na turma, em dinâmicas de verdadeira inclusão, continua a ser garantido o acesso a turmas com 20 alunos”, aponta o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues.



“A redução do número de alunos por turma acautela não apenas os aspetos relacionados com condições logísticas e com os percursos formativos, mas sobretudo inscreve-se como medida potenciadora de melhores aprendizagens para todos os alunos”, sublinha o ministério na nota enviada às redacções.