Europa em Portugal - Vamos falar de morte?

A rede de cuidados paliativos tem cerca de sessenta unidades, mas não chegam para a procura. Leiria é uma cidade compassiva, cidade que procura ter uma abordagem holística para apoiar o processo de fim de vida. Com regularidade realizam-se os chamados Death Cafés- que servem para falar sobre a morte, mas sempre com foco na vida. É o que orienta a Unidade de Serviços Paliativos do Hospital de Santo André.A enfermeira Isabel Semeão coordena a equipa que tem intervenção intra-hospitalar no estabelecimento de saúde, onde também tem serviço ambulatório, e ainda a unidade de internamento que funciona em Alcobaça.

Ana Querido e Isabel Semeão. FOTO: António Jorge





Os cuidados paliativos em Leiria arrancaram mais tarde que em outras cidades, mas agora estão na vanguarda da investigação sobre esta temática. Em colaboração com a Escola Superior de Saúde do Politécnico, a unidade do Santo André participa num projecto europeu, o ICARE, que tem como objectivo formar cidadãos, cuidadores, para situações futuras na família ou comunidade a precisar destes cuidados.

Ana Querido, responsável da Escola de Saúde, lidera um grupo que junta profissionais de três países: Portugal, Áustria e Roménia.









ICARE resulta de um pedido concreto da Roménia, onde há muito desconhecimento e algumas entropias neste capítulo dos cuidados de saúde. Ana Querido refere que o resultado final é a elaboração de um roteiro curricular comum, com as melhores práticas, mas tendo em conta as especificidades destes países.No final do próximo ano deve ser apresentado o relatório final da investigação aplicada, e que parte para o terreno na próxima semana, na Roménia. O ICARE tem o apoio do Erasmus +.