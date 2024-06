Duarte Cordeiro diz que voto no PS dá força a Costa em cargo europeu

Duarte Cordeiro, atualmente afastado de qualquer cargo político, juntou-se hoje à noite ao comício do PS para as europeias em Aveiro, no penúltimo dia da campanha, tendo apresentado razões que justificam o votos nos socialistas no próximo domingo.

"Votar nos socialistas e trabalhistas europeus é dar força à ideia de termos protagonistas fortes nas lideranças europeias como é o caso de António Costa", defendeu.

Outra razão para o voto no PS é, segundo o antigo ministro, os protagonistas, sejam eles os candidatos ao Parlamento Europeu, mas também a possibilidade de haver "protagonistas ao mais alto nível da liderança do projeto europeu".

"A inexperiência da AD aliada à sua ambiguidade é a total garantia da desproteção dos interesses nacionais", avisou.