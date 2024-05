Europeias. Perfil dos candidatos

Reagir Incluir Reciclar ×

O Partido Reagir Incluir Reciclar apresenta a estas eleições Europeias 15 grandes propostas chave, destacando-se:

- Criação de Mecanismos de Incentivos económicos que conduzam à convergência dos salários mínimos e médios dos Estados-membros. Esta iniciativa visa abordar a disparidade salarial significativa existente, com o objetivo de assegurar que países como Portugal não continuem a figurar entre aqueles com os salários mais baixos na Europa, promovendo uma convergência social ascendente, diminuindo as diferenças salariais entre os países da UE e melhorando as condições de vida dos trabalhadores em toda a União;

- Reforço do Mercado Interno Europeu com a Criação de Matrículas Europeias, acabando nomeadamente com a tributação de importação de viaturas adquiridas dentro do Espaço Europeu. Esta proposta visa facilitar a mobilidade e o comércio transfronteiriço, promovendo a unidade do mercado interno e reduzindo barreiras burocráticas e financeiras que atualmente afetam os cidadãos e empresas da União Europeia. Ao implementar matrículas europeias, o R.I.R. espera simplificar o processo de registo de veículos para cidadãos que se deslocam entre diferentes países da UE, evitando a necessidade de re-registo e os custos associados. Além disso, a eliminação da tributação de importação de viaturas visa estimular a compra e venda de veículos dentro do mercado europeu, promovendo uma maior circulação de bens e contribuindo para uma economia mais integrada e eficiente;

- Paragem imediata da destruição de florestas para instalação de parques solares, porquanto a transição energética tem de ser feita de forma sustentável. O R.I.R. defende que, embora seja essencial aumentar a utilização de energias renováveis, isso não deve ocorrer à custa da destruição de ecossistemas florestais que são vitais para a biodiversidade e para o combate às alterações climáticas. A proposta do R.I.R. enfatiza a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento de infraestruturas de energia renovável e a preservação do meio ambiente, sugerindo alternativas como a utilização de áreas degradadas ou urbanas para a instalação de painéis solares, em vez de áreas florestais. Esta abordagem visa assegurar que os esforços para combater as mudanças climáticas através da energia renovável não resultem em danos ambientais adicionais

- Forte aposta na Investigação médica e científica na luta contra o cancro, com o objectivo de encontrar uma cura. O R.I.R. acredita que investimentos significativos nessa área são essenciais para o avanço da saúde pública;

- Isenção de IVA no consumo de electricidade e gás domésticos, porquanto são bens de primeira necessidade. Esta medida visa aliviar o peso dos custos energéticos nas famílias, especialmente em tempos de aumento de preços e de inflação.

Aceda aqui ao programa completo.