Extrema-direita alemã pode ganhar votos de novos eleitores de 16 anos

Num cartaz em destaque na conta da rede social instagram, a Alternativa para a Alemanha (AfD) anuncia que o partido é o "número 1 entre os jovens" associando o slogan "pátria e identidade só connosco". A força política de extrema-direita aproveita os dados de um estudo que mostra que 22% dos jovens entre os 14 e os 29 anos quer votar na AfD.

Os autores do trabalho "Juventude na Alemanha 2024" revelam que os menores de 30 anos estão cada vez mais descontentes com a sua situação social e económica e que os receios sobre o futuro estão a conduzi-los para uma mudança à direita.

Nas últimas eleições europeias, em 2019, a elevada participação dos jovens ajudou a impulsionar o que muitos anunciaram como uma "onda verde" que viu os partidos centrados no clima conquistarem um recorde de 74 assentos no Parlamento Europeu. Agora, e segundo as sondagens, esses números não deverão repetir-se.

Há cinco anos, 30% dos eleitores alemães com idades entre os 18 e os 29 anos votaram nos Verdes e 13% na União Democrata-Cristã (CDU) coligada com o partido irmão na Baviera, a CSU. Os restantes partidos recolheram menos de 10% dos votos, e a AfD não foi além do sétimo lugar com 7%.

A questão principal defendida pela "Alternativ für Deutschland" baseia-se numa política dura anti-imigração. Se antes a entrada de refugiados e estrangeiros na Alemanha era uma preocupação do eleitorado mais velho, agora é também do mais jovem, segundo os estudos.

O advogado constitucional Hermann Heussner, que tem vindo a apoiar a ideia de reduzir a idade de voto, defendeu, na Deutsche Welle, que entre os 12 e os 14 anos o desenvolvimento intelectual aumenta, e, depois disso os adolescentes são capazes de pensar de forma "amplamente abstrata, hipotética e lógica, como fazem os adultos".

No total, cerca de 26 milhões de jovens na União Europeia vão poder ir às urnas pela primeira vez.

Na Áustria e Malta, a idade mínima para votar já era de 16 anos e a Grécia vai permitir que quem faça 17 anos em 2024 possa participar nas eleições. A Alemanha e a Bélgica estreiam-se nestas novas regras.

Quando apanha um comboio na Alemanha, esta nova fatia de eleitores com 16 e 17 anos é convidada a votar. Há mais de mil cartazes espalhados por estações com mensagens como "primeiro beijo, primeira vez, primeiro voto" numa tentativa de os levar às urnas.

Espera-se uma alta participação, já que dados recentes indicam que 41% dos alemães entre os 15 e os 14 anos têm uma opinião positiva sobre o Parlamento Europeu, em comparação com 34% da população em geral. Ainda assim, o valor é menor que o registado em 2021, 51%, um máximo histórico.

No boletim de voto, vão poder encontrar 35 partidos políticos, mas são poucos os que conseguem passar a mensagem. O chanceler Olaf Scholz criou recentemente uma conta na rede social TikTok, mas é aqui que a AfD se distingue. O partido de extrema-direita cria conteúdo específico para os mais jovens, com vídeos curtos e mais apelativos. Na conta oficial explicam o programa, com bonecos coloridos, em 59 segundos.

Esta semana, em Berlim, oito sobreviventes do Holocausto pediram aos jovens para evitar partidos de extrema-direita e votar para proteger a democracia.

"Para milhões de vós, as eleições europeias são as primeiras nas vossas vidas. Para muitos de nós, poderá ser a última", pode ler-se numa carta aberta.

"Não pudemos impedir o que aconteceu naquela época. Mas vocês podem impedir que aconteça hoje", escreveram os oito autores.