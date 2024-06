José Sena Goulão - Lusa

A cabeça de lista às europeias lamentou o momento escolhido pelo Governo de Luís Montenegro para avançar com as medidas do Plano de Ação para as Migrações. No nono dia de campanha, em Viana do Castelo, e na companhia de dois antigos ministros do anterior Governo, Marta Temido, acusou a Aliança Democrática de querer nacionalizar a campanha eleitoral para o Parlamento Europeu.