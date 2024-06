Mulheres, Palestina e migrações dominaram campanha do BE contra "eurocinismos"

Redação, 06 jun 2024 (Lusa) -- A defesa dos direitos das mulheres, o reconhecimento do estado da Palestina e as migrações dominaram a campanha do BE às eleições europeias, que criticou "eurocinismos" e procurou `colar` a direita à extrema-direita.

Numas eleições em que o BE luta por manter a dupla representação que tem no Parlamento Europeu, a cabeça de lista, Catarina Martins, começou a campanha na estrada a baixar expectativas sobre o pós-09 de junho, dizendo apenas que pretendia "um resultado forte".

A extrema-direita foi desde logo escolhida como principal adversário, mas não só: também os "aliados" à direita, nomeadamente PSD e CDS-PP, criticados várias vezes pelo apoio à atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do Partido Popular Europeu (PPE), que pode vir a precisar dos partidos conotados com a direita radical para ser reeleita no cargo.

A `colagem` à extrema-direita foi usada para acusar sociais-democratas e centristas de se estarem a transformar numa espécie de "exército de guerra" contra as mulheres, nomeadamente no que toca à Interrupção Voluntária da Gravidez.

O conflito na Faixa de Gaza foi outro dos temas que entrou, recorrentemente, no discurso bloquista, com acusações de "eurocinismo máximo" e "cinismo insuportável" lançadas por Catarina Martins ao Governo português e à União Europeia por não reconhecerem o Estado da Palestina de forma imediata, à semelhança de outros países.

O BE insistiu na necessidade de aplicar sanções a Israel, lembrando que o mesmo foi feito à Federação Russa após a invasão da Ucrânia.

A caravana contou quase sempre com a presença da coordenadora do partido, Mariana Mortágua, que acompanhou a comitiva mesmo quando não participava publicamente nas ações. Mortágua tentou não ofuscar a cabeça de lista e antecessora, focando-se em temas nacionais e deixando para Catarina Martins os debates europeus.

As novas medidas do Governo de Luís Montenegro para a imigração foram o pretexto para o BE insistir nas críticas que fez desde a pré-campanha ao Pacto para as Migrações e Asilo da União Europeia, acusando PSD, CDS-PP mas também PS e liberais de permitirem "a detenção e deportação de crianças".

Numa campanha que tentou fugir a "picardias vazias", com Catarina Martins a recusar por vezes responder a polémicas do dia, o BE acabou por trocar algumas acusações com o cabeça de lista da IL, João Cotrim de Figueiredo, que atirou aos bloquistas o rótulo de "sonsice" pela posição sobre a Ucrânia e chegou a acusar o antigo coordenador Francisco Louçã de ser "especialista em política suja".

Bastante crítica das novas regras de governação económica da União Europeia, por considerar que limitam o Governo português no investimento em áreas-chave como habitação, saúde ou educação, Catarina Martins aproveitou este tema para fazer equivaler PSD, CDS-PP, PS e IL, pedindo um voto no BE "que faz a diferença".

"Não vale a pena estar a votar nos partidos que, independentemente das suas oposições a nível nacional, quando chegam ao Parlamento Europeu acabam por votar nas mesmas políticas. Um voto no BE é esse voto feminista e firme", garantiu, em Matosinhos.

Sem a mobilização das eleições legislativas, o BE apostou numa campanha direcionada para ações temáticas, como a visita a uma escola multinacional para falar de migrações, a um alojamento estudantil para abordar a crise habitacional ou até uma visita ao Centro de Valorização do Burro de Miranda do Douro, em Bragança -- exemplos que se comprometeu a apoiar a nível europeu.

Apesar de na pré-campanha Catarina Martins ter admitido que o BE queria manter a dupla representação a nível europeu, durante a campanha oficial a bloquista rejeitou sempre especificar metas.

Na segunda semana de estrada, coube ao antigo coordenador bloquista Francisco Louçã e à atual líder, Mariana Mortágua, concretizar o objetivo eleitoral do BE: manter os dois eurodeputados no Parlamento Europeu na noite de domingo.

